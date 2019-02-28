Новый уровень: производители текстиля в Намангане сумели впечатлить Мирзиёева

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью совместного предприятия FT Textile group в Туракурганском районе, сообщает пресс-служба.

Предприятие организовано на территории схода граждан села "Шаханд". Пустовавшее здание передали местному предпринимателю. На производстве сейчас установлены прядильные станки из Германии, а также другое современное оборудование из Бельгии, Швейцарии, Индии и Турции. В прошлом году введена в строй первая очередь предприятия, работой обеспечены 300 жителей окрестных махаллей Богишамол, Дукат, Темиркишлок, Олчин, Ахси и других.

Сейчас предприятие производит 15,6 тысячи тонн пряжи в год. Она экспортируется в Китай, Россию, Турцию и Украину. В прошлом году за рубеж удалось поставить продукцию на 10 миллионов долларов. Второй этап предусматривает производство в год 20,8 тысячи тонн пряжи и создание еще 200 рабочих мест.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Президент посетил передовой промышленный комплекс Туракургана

Предприятие само обеспечивает себя электроэнергией: на нем установлен современный газогенератор из Германии. Образовавшаяся в процессе производства горячая вода используется для отопления теплицы площадью 9 гектаров.

"В нашей стране появляется новое поколение предпринимателей с инновационным подходом к работе. Необходимо расширять их ряды, оказывать им постоянную поддержку", - сказал Мирзиёев.

Глава государства побеседовал с работниками предприятия.

Мирзиёеву презентовали инвестиционные проекты, которые будут реализованы в Наманганской области при содействии посольств Узбекистана за рубежом. Планируется осуществить 43 перспективных проекта. Кроме того, представлена информация о планах по налаживанию производства автомобильных фар со стороны АО "Узавтосаноат", мопедов, скутеров, мотоциклов и мотороллеров на предприятии "Норин мото байк", швейных станков на совместном предприятии Uz youcheng group в Папском районе.