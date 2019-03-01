Во Владивостоке заработало генконсульство Узбекистана

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. Генеральное консульство Республики Узбекистан в пятницу открылось во Владивостоке, сообщает администрация Приморья.

Sputnik / Александр Поготов В Ростове-на-Дону открылось генконсульство Узбекистана

"Генеральное консульство расположилось в здании по адресу улица Верхнепортовая, 46. Это пятое дипломатическое представительство данного государства в России и первое на Дальнем Востоке. Генконсульство, которое возглавил Рустам Исмаилов, будет заниматься вопросами развития сотрудничества Узбекистана и России на территории субъектов Дальневосточного федерального округа", - говорится в сообщении.

В церемонии приняли участие генеральный консул посольства Республики Узбекистан в России Мехриддин Хайриддинов, а также и.о. представителя министерства иностранных дел России во Владивостоке Евгений Волосастов. На церемонии открытия торжественно подняли флаг Республики Узбекистан, после чего почетные гости разрезали ленту, дав старт работе генконсульства.

Также в пятницу власти Приморья и Рустам Исмаилов обсудили планы сотрудничества, в том числе в торговле, туризме, транспорте и логистике. По данным администрации региона, на данный момент в Приморье работают восемь предприятий с узбекскими инвестициями, все - в сфере торговли. По итогам 2018 года объем товарооборота между Приморском краем и Республикой Узбекистан составил 1,7 миллиона долларов.

Исмаилов сообщил, что в Узбекистане активно развиваются плодово-овощные хозяйства и текстильное производство. Предприниматели заинтересованы в поставках в Приморье и прорабатывают варианты сотрудничества.