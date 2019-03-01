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Во Владивостоке заработало генконсульство Узбекистана

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Генконсульство стало первым диппредставительством Узбекистана на Дальнем Востоке.

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. Генеральное консульство Республики Узбекистан в пятницу открылось во Владивостоке, сообщает администрация Приморья.

Бизнес-центр на берегу Дона
Sputnik / Александр Поготов
В Ростове-на-Дону открылось генконсульство Узбекистана

"Генеральное консульство расположилось в здании по адресу улица Верхнепортовая, 46. Это пятое дипломатическое представительство данного государства в России и первое на Дальнем Востоке. Генконсульство, которое возглавил Рустам Исмаилов, будет заниматься вопросами развития сотрудничества Узбекистана и России на территории субъектов Дальневосточного федерального округа", - говорится в сообщении.

В церемонии приняли участие генеральный консул посольства Республики Узбекистан в России Мехриддин Хайриддинов, а также и.о. представителя министерства иностранных дел России во Владивостоке Евгений Волосастов. На церемонии открытия торжественно подняли флаг Республики Узбекистан, после чего почетные гости разрезали ленту, дав старт работе генконсульства.

Генеральный консул Узбекистана в Петербурге Джахонгир Иргашев рассказал о работе консульства в Спб
© Sputnik /
Генконсул Иргашев дал совет узбекистанцам, когда звонить для консультации

Также в пятницу власти Приморья и Рустам Исмаилов обсудили планы сотрудничества, в том числе в торговле, туризме, транспорте и логистике. По данным администрации региона, на данный момент в Приморье работают восемь предприятий с узбекскими инвестициями, все - в сфере торговли. По итогам 2018 года объем товарооборота между Приморском краем и Республикой Узбекистан составил 1,7 миллиона долларов.

Исмаилов сообщил, что в Узбекистане активно развиваются плодово-овощные хозяйства и текстильное производство. Предприниматели заинтересованы в поставках в Приморье и прорабатывают варианты сотрудничества.

Теги:
Узбекистан, консульство, Владивосток, Дальний Восток, Россия



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