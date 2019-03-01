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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев анализирует показатели Наманганской области

Мирзиёев попросил чиновников в Намангане работать с умом

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (53)
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что имеющиеся возможности и резервы для развития Наманганской области еще не задействованы полностью.

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании с участием актива области, представителей министерств и ведомств, аксакалов, предпринимателей и молодежи в Намангане призвал руководителей работать с умом.

"Всех нас должно волновать - каких результатов мы достигли в прошлом году, что изменилось в жизни людей? Для ответа на эти вопросы мы должны постоянно изучать современные требования, работать с умом. Только так наша экономика будет конкурентоспособной. Что такое конкурентоспособность? Это выход на внешние рынки и занятие в них достойного места. Этого можно достичь, когда будут передовые технологии, молодежь, умеющая ими пользоваться, когда будет качество", - сказал Мирзиёев.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев анализирует показатели Наманганской области
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев анализирует показатели Наманганской области

На совещании отмечалось, что в 2018 году введено в строй 577 производственных и сервисных объектов общей стоимостью 1,8 триллиона сумов, объем инвестиций увеличился в 1,7 раза.

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Глава республики отметил, что имеющиеся возможности и резервы для развития Наманганской области еще не задействованы полностью. Он раскритиковал тот факт, что в прошлом году рост валового регионального продукта был вдвое ниже республиканского показателя, снизилось производство продукции в сельском хозяйстве.

Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (53)



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