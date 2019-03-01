Новые генконсульства Узбекистана скоро появятся еще в двух российских городах

Узбекистан в этом году откроет генконсульства в Казани и Ростове-на-Дону, рассказали в посольстве.

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. Узбекистан в этом году планирует открыть генеральные консульства в Казани и в Ростове-на-Дону.

Об этом сообщил генеральный консул посольства республики в РФ Мехриддин Хайриддинов. Генконсул участвовал в открытии первого на Дальнем Востоке генерального консульства Узбекистана во Владивостоке. Его слова предоставила пресс-служба мэрии Владивостока.

"Это большая работа, это установка нашего президента, чтобы мы находились ближе к нашим соотечественникам и охватывали все регионы", - сказал генконсул.

Sputnik / Татьяна Меель Первое на Дальнем Востоке: генконсульство Узбекистана во Владивостоке 10

Хайриддинов отметил, что генконсульство во Владивостоке открыли в том числе и потому, что сюда перенесли столицу Дальневосточного округа.

"Мы знаем, что руководство РФ уделяет большое внимание развитию этого региона, поэтому открытие генконсульства – в ногу с политикой. Наши интересы общие", - отметил он.

Консульство будет заниматься торгово-экономическим сотрудничеством с регионом, обменом туристами, развитием сотрудничества в гуманитарной и образовательной сфере.