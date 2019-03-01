Новые генконсульства Узбекистана скоро появятся еще в двух российских городах

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. Узбекистан в этом году планирует открыть генеральные консульства в Казани и в Ростове-на-Дону.
Об этом сообщил генеральный консул посольства республики в РФ Мехриддин Хайриддинов. Генконсул участвовал в открытии первого на Дальнем Востоке генерального консульства Узбекистана во Владивостоке. Его слова предоставила пресс-служба мэрии Владивостока.
"Это большая работа, это установка нашего президента, чтобы мы находились ближе к нашим соотечественникам и охватывали все регионы", - сказал генконсул.
Хайриддинов отметил, что генконсульство во Владивостоке открыли в том числе и потому, что сюда перенесли столицу Дальневосточного округа.
"Мы знаем, что руководство РФ уделяет большое внимание развитию этого региона, поэтому открытие генконсульства – в ногу с политикой. Наши интересы общие", - отметил он.
Консульство будет заниматься торгово-экономическим сотрудничеством с регионом, обменом туристами, развитием сотрудничества в гуманитарной и образовательной сфере.