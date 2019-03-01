Мирзиёев озвучил, на какую сумму реализуют проекты в Намангане

В ближайшие два года в Наманганской области планируется создать 39 тысяч постоянных рабочих мест, привлечь 1,1 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций.

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. В Наманганской области в 2019-2020 годах планируется реализовать более 1,4 тысячи инвестиционных проектов на сумму 2,8 миллиарда долларов.

Об этом президент Шавкат Мирзиёев сообщил 1 марта на совещании с участием актива Наманганской области.

Глава республики отметил, что эти проекты позволят создать 39 тысяч постоянных рабочих мест, привлечь 1,1 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Мирзиёев попросил чиновников в Намангане работать с умом

Также из Фонда реконструкции и развития Узбекистана и других источников будет выделен триллион сумов на реализацию программы "Каждая семья - предприниматель" в области. За счет этих средств будет внедрена новая система поддержки семейного предпринимательства.

Отмечалось, что для благоустройства районных центров Наманганской области будет выделено по 20-25 миллиардов сумов каждому району, а также дополнительно 2 миллиарда сумов селам и махаллям, включенным в программы "Обод кишлок" и "Обод махалля".

Мирзиёев на совещании с участием актива области, представителей министерств и ведомств, аксакалов, предпринимателей и молодежи в Намангане призвал руководителей работать с умом. Он отметил, что имеющиеся возможности и резервы для развития Наманганской области еще не задействованы полностью.