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Мирзиёев озвучил, на какую сумму реализуют проекты в Намангане

Политика
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В ближайшие два года в Наманганской области планируется создать 39 тысяч постоянных рабочих мест, привлечь 1,1 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций.

ТАШКЕНТ, 1 мар - Sputnik. В Наманганской области в 2019-2020 годах планируется реализовать более 1,4 тысячи инвестиционных проектов на сумму 2,8 миллиарда долларов.

Об этом президент Шавкат Мирзиёев сообщил 1 марта на совещании с участием актива Наманганской области.

Глава республики отметил, что эти проекты позволят создать 39 тысяч постоянных рабочих мест, привлечь 1,1 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев анализирует показатели Наманганской области
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Мирзиёев попросил чиновников в Намангане работать с умом
Также из Фонда реконструкции и развития Узбекистана и других источников будет выделен триллион сумов на реализацию программы "Каждая семья - предприниматель" в области. За счет этих средств будет внедрена новая система поддержки семейного предпринимательства.

Отмечалось, что для благоустройства районных центров Наманганской области будет выделено по 20-25 миллиардов сумов каждому району, а также дополнительно 2 миллиарда сумов селам и махаллям, включенным в программы "Обод кишлок" и "Обод махалля".

Мирзиёев на совещании с участием актива области, представителей министерств и ведомств, аксакалов, предпринимателей и молодежи в Намангане призвал руководителей работать с умом. Он отметил, что имеющиеся возможности и резервы для развития Наманганской области еще не задействованы полностью.




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