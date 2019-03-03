Глава МИД Узбекистана обсудит в Катаре проблемы региона

Кроме того, на встрече в Дохе планируется обговорить отношения между странами и перспективы их развития.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 3-5 марта посетит Катар с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

На переговорах в Дохе планируется обсудить двусторонние отношения, перспективы их развития, а также актуальные международные и региональные проблемы.

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Ранее сообщалось, что правительства Узбекистана и Катара готовят соглашения о воздушном сообщении, взаимной защите и поощрении инвестиций, а также об избежании двойного налогообложения.

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