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Города мира. Доха

Глава МИД Узбекистана обсудит в Катаре проблемы региона

© Sputnik / Виталий Белоусов
Политика
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Кроме того, на встрече в Дохе планируется обговорить отношения между странами и перспективы их развития.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 3-5 марта посетит Катар с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства. 

На переговорах в Дохе планируется обсудить двусторонние отношения, перспективы их развития, а также актуальные международные и региональные проблемы.

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Ранее сообщалось, что правительства Узбекистана и Катара готовят соглашения о воздушном сообщении, взаимной защите и поощрении инвестиций, а также об избежании двойного налогообложения. 

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Теги:
визит, Катар, Абдулазиз Камилов



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