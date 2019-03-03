Страны СНГ обсудят возможность создания совместных студенческих отрядов

Представители СНГ также обговорят проведение совместных акций по противодействию проявлениям ксенофобии и нетерпимости в молодежной среде, организация научных исследований по проблемам молодежи.

ТАШКЕНТ, 3 мар - Sputnik. Государства-участники СНГ на заседании рабочей группы 5-6 марта в Минске обсудят возможность создания совместных студотрядов и проведения акций против ксенофобии, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя рабочей группы, председатель Нацсовета молодежных и детских объединений России Григория Петушкова.

Совет по делам молодежи в июне 2017 года решил, что необходимо принять новую стратегию междугородного молодежного сотрудничества на 2021-2030 годы. Была сформирована рабочая группа по подготовке новой стратегии. Она подготовила проект стратегии, обсуждение которого состоится в ходе заседания 5-6 марта Минске. Документ основывается на действующей стратегии, срок которой истекает в 2020 году, но также включает в себя ряд дополнений.

"Стратегия определяет такие направления работы с молодежью на пространстве содружества, как создание совместных студенческих трудовых и добровольческих отрядов, проведение совместных акций по противодействию проявлениям ксенофобии и нетерпимости в молодежной среде, организация совместных научных исследований по проблемам молодежи", - рассказал Петушков.

Он добавил, что новая стратегия будет предусматривать привлечение молодых людей к участию в значимых политических, экономических и гуманитарных форумах стран СНГ. Также планируется продолжить практику проведения в содружестве годов, посвященных тематике молодежной политики.