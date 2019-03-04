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В Ташкенте пройдет первое заседание межправкомиссии Узбекистана и Катара

CC0 / pixabay
Политика
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Этот вопрос министры иностранных дел государств обсудили на встрече в Дохе.

ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился в Дохе с главой МИД Катара Султоном бин Саадом ал-Мурейхий.

Стороны обменялись мнениями по поводу проведения в Ташкенте первого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, говорится на сайте узбекистанского ведомства.

Кроме того, министры обсудили  отдельные международные и региональные вопросы. 

Ранее Камилов, направляясь с визитом в Катар, совершил транзитную остановку в международном аэропорту Маската. В этом городе он провел рабочую встречу с главой МИД Султаната Оман Юсуфом бин Алави.

Теги:
Ташкент, Абдулазиз Камилов, Катар, Узбекистан



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