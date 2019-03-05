Дональд Трамп продлил санкции против России из-за ситуации на Украине

Санкции, которые ввел Барак Обама еще в 2014 году, продолжат действовать после 6 марта в течение одного года.

ТАШКЕНТ, 5 мар – Sputnik. Президент США Дональд Трамп продлил санкции, введенные против России в 2014 году из-за ситуации на Украине, сообщила пресс-служба Белого дома.

© Sputnik / Константин Чалабов Угрозой миру являются США, а не Россия, думает большинство жителей планеты

По словам президента, действия России угрожают безопасности и стабильности Украины. Кроме того, силовые решения российского правительства представляют экстраординарную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США.

Отношения России и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма, который стал российским регионом после референдума. Западные страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции.

Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против России.