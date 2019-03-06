Спецпосланник США и глава МИД Узбекистана вместе пообедали в Дохе

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Спецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад, возглавляющий делегацию страны на переговорах с движением "Талибан" (запрещено в РФ), провел встречу в Катаре с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым в рамках переговорного процесса с талибами. Халилзад сообщил об этом в своем микроблоге в Twitter.

"В то время как я и моя команда продолжаем переговоры в Дохе, я пообедал с главой МИД Узбекистана Камиловым и спецпредставителем (президента Узбекистана по Афганистану Исматуллой) Иргашевым. Мир требует поддержки всех заинтересованных сторон, и мы приветствуем участие в процессе региональных стран", — написал Халилзад.

Накануне сообщалось, что Камилов встретился в Катаре с руководителем политического офиса движения "Талибан" муллой Бародаром Ахундом. Тот заявил о заинтересованности в тесном сотрудничестве с Узбекистаном по вопросам дальнейшего продвижения мирного процесса в Афганистане.

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Ранее Узбекистан неоднократно заявлял о готовности предоставить площадку для прямых переговоров между правительством Афганистана и движением "Талибан", а также выдвигал идеи для вовлечения этой страны в региональные экономические процессы.