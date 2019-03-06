Глава Минэкономразвития РФ готовится посетить Ташкент – что обсудят стороны

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Узбекистан посетит делегация Российской Федерации во главе с министром экономического развития Максимом Орешкиным.
Как сообщает пресс-служба МИД республики, визит продлится с 7 по 10 марта.
"В программе визита намечена встреча руководителей рабочих органов узбекско-российской Межправительственной комиссии с участием представителей министерств, ведомств и отраслевых компаний двух стран", - говорится в сообщении ведомства.
По информации Посольства Узбекистана в России, в Ташкенте состоятся также отдельные переговоры в министерствах экономики и промышленности, финансов, на которых планируется обсудить ход реализации совместных проектов.