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Глава Минэкономразвития РФ готовится посетить Ташкент – что обсудят стороны

© Sputnik / Алексей Филиппов
Политика
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Глава российского ведомства обсудит ход реализации совместных проектов с представителями министерств экономики и промышленности, финансов республики.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Узбекистан посетит делегация Российской Федерации во главе с министром экономического развития Максимом Орешкиным.

Как сообщает пресс-служба МИД республики, визит продлится с 7 по 10 марта.

"В программе визита намечена встреча руководителей рабочих органов узбекско-российской Межправительственной комиссии с участием представителей министерств, ведомств и отраслевых компаний двух стран", - говорится в сообщении ведомства.

По информации Посольства Узбекистана в России, в Ташкенте состоятся также отдельные переговоры в министерствах экономики и промышленности, финансов, на которых планируется обсудить ход реализации совместных проектов.

Теги:
Министр экономического развития РФ, официальный визит, министр, Россия, Ташкент, Узбекистан



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