Глава Минэкономразвития РФ готовится посетить Ташкент – что обсудят стороны

Как считает завотделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ Андрей Грозин, перевод Каримовой в колонию общего режима вряд ли серьезно повлияет на внутриполитическую систему и скажется на социальной стабильности в стране.

Любой мужчина стремится к тому, чтобы выбранный им букет не только понравился его даме сердца, он еще и не завял на следующий день. Есть определенные вещи, на которые стоит обращать внимание при выборе цветов.