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Строительство жилого дома в Ташкенте

Число организаций, которые могут "прописать" сотрудника в Ташкенте, увеличено

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Ранее перечень организаций, руководители которых могут ходатайствовать о постоянной прописке работников в Ташкенте и Ташкентской области, состоял из 79 пунктов.

ТАШКЕНТ, 6 мар - Sputnik. Перечень организаций, руководители которых могут ходатайствовать о постоянной прописке работников в городе Ташкенте и Ташкентской области, расширен, сообщает пресс-служба министерства юстиции Узбекистана.

Постановлением правительства государственный центр тестирования при Кабинете Министров внесен в "Перечень органов государственной власти, органов государственного и хозяйственного управления, других государственных организаций республиканского значения, руководители которых могут ходатайствовать о постоянной прописке работников в городе Ташкенте и Ташкентской области".

Напомним, ранее перечень состоял из 79 организаций. В их числе, например, аппарат президента Узбекистана, палаты Олий Мажлиса, кабинет министров, Конституционный суд и Верховный суд, а также генеральная прокуратура Узбекистана и другие организации. Перечень включает различные министерства, госкомитеты, хокимияты Ташкента и Ташкентской области, акционерные общества и т.д. 




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