Заседание узбекско-австрийской межправкомиссии пройдет в апреле

Стороны подчеркнули, что углубление отношений между Австрией и Узбекистаном отвечает долгосрочным интересам обеих стран.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Очередное заседание узбекско-австрийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и бизнес-форум пройдут в Ташкенте в апреле. Замминистра иностранных дел Узбекистана Дилшод Ахатов и замминистра по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Йоханнес Петерлик обсудили подготовку мероприятий. В переговорах также принял участие посол Австрии Алоис Краут.

По мнению сторон, расширение взаимодействия между Австрией и Узбекистаном отвечает долгосрочным интересам обеих стран.

Как отметили в пресс-службе МИД, переговоры глав внешнеполитических ведомств Узбекистана и Австрии, состоявшиеся в ноябре прошлого года в Брюсселе, позволили определить приоритетные направления развития взаимодействия на перспективу.

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