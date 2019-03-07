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Заседание узбекско-австрийской межправкомиссии пройдет в апреле

Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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Стороны подчеркнули, что углубление отношений между Австрией и Узбекистаном отвечает долгосрочным интересам обеих стран.

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Очередное заседание узбекско-австрийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и бизнес-форум пройдут в Ташкенте в апреле. Замминистра иностранных дел Узбекистана Дилшод Ахатов и замминистра по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Йоханнес Петерлик обсудили подготовку мероприятий. В переговорах также принял участие посол Австрии Алоис Краут.

По мнению сторон, расширение взаимодействия между Австрией и Узбекистаном отвечает долгосрочным интересам обеих стран.

Как отметили в пресс-службе МИД, переговоры глав внешнеполитических ведомств Узбекистана и Австрии, состоявшиеся в ноябре прошлого года в Брюсселе, позволили определить приоритетные направления развития взаимодействия на перспективу.

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Теги:
Узбекистан, бизнес-форум, Австрия, МИД Узбекистана



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