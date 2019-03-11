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Межправкомиссия 15 марта обсудит сотрудничество Казахстана и Узбекистана

CC0 / pixabay
Политика
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На этой неделе в Ташкенте запланировано проведение ряда мероприятий между официальными лицами Казахстана и Узбекистана, а также встречи в многостороннем формате между государствами Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. Заседание межправительственной комиссии, которая рассмотрит вопросы сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном, состоится 15 марта в Ташкенте, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы МИД Казахстана Айбека Смадиярова.

По его словам, "казахстанскую делегацию в работе комиссии возглавит заместитель премьер-министра Женис Касымбек, а узбекскую - первый заместитель премьер-министра - министр транспорта Ачилбай Раматов".

"В повестку заседания включен широкий спектр вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе увеличение товарооборота между двумя странами, взаимодействие в сельскохозяйственной, водно-энергетической, космической, информационной сферах, транзитно-транспортного сотрудничества, а также развитие межрегиональных и приграничных связей", - сказал Смадияров.

Он отметил, что стороны также рассмотрят сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере, в области образования, науки, здравоохранения и туризма.

Также в ходе заседания планируется принятие совместного плана мероприятий по проведению Года Казахстана в Узбекистане в 2019 году.

Теги:
Ташкент, Центральная Азия, Узбекистан, Казахстан



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