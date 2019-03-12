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Строительство круговой дороги Рахат в г. Ташкент

Назначен глава инспекции по контролю за качеством дорожно-строительных работ

© Хокимият Ташкента
Политика
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Инспекция призвана контролировать соблюдение требований нормативных документов в сфере дорожного строительства, производства дорожно-строительных материалов, изделий и конструкций.

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. Начальником Инспекции по контролю за качеством дорожно-строительных работ при Министерстве транспорта постановлением правительства назначен Фахриддин Салихов, сообщает Министерство юстиции.

Основная задача инспекции - контроль за соблюдением юридическими и физическими лицами требований нормативных документов в области технического регулирования в сфере дорожного строительства, производства дорожно-строительных материалов, изделий и конструкций.

Салихов ранее занимал пост заведующего сектором транспорта Информационно-аналитического департамента по вопросам коммунальной сферы, экологии, охраны окружающей среды, транспорта, капитального строительства и стройиндустрии кабинета министров.




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