Мирзиёев посетил мусульманскую святыню и встретился с аксакалами

Президент отметил, что дал поручение решать все накопившиеся вопросы и проблемы, с которыми сталкивается население. По его словам, основной упор будет сделан на создание новых рабочих мест.

ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Навоийскую область посетил комплекс "Чашма" в Нуратинском районе.

Как сообщает пресс-служба главы государства, он осмотрел древнюю святыню, ознакомился с проделанной здесь работой.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил обновленный комплекс "Чашма"

Рядом с комплексом построена гостиница "Нурота" на 50 мест. На территории высажены декоративные кустарники и деревья, возведен фонтан, установлены беседки и скамейки. Продолжается строительство музея и центра ремесленников. Планируется реставрация мечетей "Чилустун" и "Панжвакта", мавзолея Абул Хасана Нури.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил обновленный комплекс "Чашма"

Глава государства дал указания по расширению и благоустройству территории комплекса "Чашма".

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил обновленный комплекс "Чашма"

Мирзиёев отметил, что для паломников и иностранных туристов следует создать еще больше удобств. В связи с этим он дал указание построить здесь современную гостиницу на 80 мест, расширить обслуживание туристов и сформировать дополнительные источники дохода для населения.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил обновленный комплекс "Чашма"

Кроме того, глава государства встретился с жителями Нуратинского района - аксакалами, предпринимателями, женщинами и молодежью. Мирзиёев рассказал, что накопившиеся в районе вопросы поэтапно решаются, и в ходе нынешней поездки будет выработана масштабная стратегия развития территории.

Он отметил, что самый важный вопрос – создание рабочих мест, и все усилия властей направлены на обеспечение занятости людей, развитие экономики.