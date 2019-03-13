Шавкату Мирзиёеву показали будущее Навоийской ТЭС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев побеседовал с работниками предприятия и иностранными инвесторами.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Навоийскую область посетил Навоийскую ТЭС, где заложил капсулу строительства второй парогазовой установки, сообщает пресс-служба.

Навоийская тепловая электростанция - основной источник электро- и теплоснабжения области, а также потребителей соседних территорий.

Президент ознакомился с процессом работы газовой турбины парогазовой установки. Ему рассказали об ожидаемых результатах реализации проекта, а также технико-экономических показателях установки. В результате введения в строй парогазовой установки будет вырабатываться в год 3 миллиарда 454 миллиона киловатт-часов электрической и тепловой энергии. По расчетам, за счет снижения расхода условного топлива, необходимого на производство 1 киловатта-часа электроэнергии, удастся экономить в среднем 829 миллионов кубометров природного газа в год.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом монтажа второй парогазовой установки в Навоийской ТЭС

Напомним, консорциум японских компаний Mitsubishi Corporation и Mitsubishi Hitachi Power Systems и акционерное общество "Узбекэнерго" подписали договор о строительстве парогазовой установки мощностью 450 мегаватт и стоимостью 432 миллиона долларов. В настоящее время проект реализуется консорциумом Mitsubishi Corporation and MHPS и турецкой компанией Calik Enerji.

В полностью готовом виде парогазовая установка будет введена в строй в сентябре текущего года.

Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом монтажа второй парогазовой установки в Навоийской ТЭС Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом монтажа второй парогазовой установки в Навоийской ТЭС Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом монтажа второй парогазовой установки в Навоийской ТЭС Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом монтажа второй парогазовой установки в Навоийской ТЭС Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом монтажа второй парогазовой установки в Навоийской ТЭС Пресс-служба президента Узбекистана 1 / 5 Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом монтажа второй парогазовой установки в Навоийской ТЭС

До 2025 года в Узбекистане планируется построить еще ряд современных парогазовых установок. Это, в свою очередь, требует подготовки свыше тысячи высококвалифицированных специалистов. Ранее президент поручил организовать на базе Навоийской ТЭС учебный центр по подготовке специалистов для работы с парогазовой установкой. В соответствии с этим на предприятии организован такой центр при финансовом содействии Японского агентства по международному сотрудничеству – JICA. В нем уже прошли подготовку 166 специалистов.