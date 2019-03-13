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Отправление административных протоколов и штрафов за нарушения правил дорожного движения

В Узбекистане хотят ввести скидки за быструю оплату штрафа

© pochta.uz
Политика
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Соответствующие положения Генпрокуратура и ряд профильных ведомств в трехмесячный срок должны внести в администрацию президента.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил подготовить предложения о введении упрощенного порядка исполнения постановлений о наложении административного штрафа.

Предложения поручено подготовить Генпрокуратуре и ряду профильных ведомств и в трехмесячный срок внести в администрацию президента, следует из постановления главы республики.

В предложениях должен быть предусмотрен порядок, согласно которому в случае добровольной оплаты правонарушителем 70% штрафа в течение 15 дней со дня вручения постановления о его наложении, он освобождается от уплаты оставшейся суммы, за исключением случаев наложения административного штрафа судом.

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© ГУВД г. Ташкента.
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Упрощенный порядок исполнения постановления о наложении штрафа не будет применяться в случае обжалования или принесения протеста на постановление о наложении административного штрафа, а также в случае повторного совершения того же правонарушения в течение года после применения административного взыскания.

Согласно документу, с 1 апреля 2019 года в процесс принудительного исполнения судебных актов и актов иных органов будет внедрен институт медиации. Медиация — одна из технологий альтернативного урегулирования споров с участием третьей нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в данном конфликте стороны — медиатора, который помогает сторонам выработать определенное соглашение по спору, при этом стороны полностью контролируют процесс принятия решения по урегулированию спора и условия его разрешения.




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