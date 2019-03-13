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Ташкент и Тегеран проведут заседание межправкомиссии в 2019 году

© Sputnik / Тигран Меграбян
Политика
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Накануне стороны обсуждали даты проведения заседания.

ТАШКЕНТ, 13 мар – Sputnik. Узбекистан и Иран обсуждают дату проведения в 2019 году заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, передает пресс-служба МИД республики.

Накануне замминистра иностранных дел Узбекистана Дилшод Ахатов и спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев встретились с помощником Министра иностранных дел Ирана Гуломрезо Бокери. Стороны рассмотрели график проведения заседания межправкомиссии и межмидовских политконсультаций в 2019 году.

Также представители стран обменялись мнениями по строительству трансафганской железнодорожной линии по маршруту Мазари-Шариф – Герат.

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Теги:
Тегеран, Ташкент, Иран, Узбекистан



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