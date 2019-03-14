МИД Узбекистана и Монголии могут запустить консультации после паузы в 8 лет

ТАШКЕНТ, 14 мар – Sputnik. Узбекистан и Монголия намерены активизировать контакты в рамках ООН и ШОС, а также возобновить практику межмидовских консультаций после восьмилетней паузы, сообщает узбекистанский МИД.

По данным министерства, 14 марта министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного посла Монголии в республике Лувсана Баттулгу. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по приоритетным направлениям сотрудничества в различных сферах.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Узбекистан будет поставлять в Монголию овощи и автомобили

"Стороны отметили взаимную заинтересованность в продолжении практики регулярных межмидовских консультаций после восьмилетней паузы, активизации узбекско-монгольских связей в различных областях, в том числе в рамках ООН, ШОС, где Монголия имеет статус наблюдателя", - говорится в сообщении на сайте министерства.

В ходе обсуждения перспектив углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества собеседники акцентировали внимание на имеющемся потенциале для расширения объемов и номенклатуры взаимных поставок, добавили в МИД Узбекистана.