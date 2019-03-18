Координировать проверки узбекских бизнесменов с апреля будут по-другому

ТАШКЕНТ, 18 мар – Sputnik. Координировать проверки деятельности предпринимателей в Узбекистане с 1 апреля 2019 года будет уполномоченный по защите прав предпринимателей (бизнес-омбудсмен), следует из указа президента страны Шавката Мирзиёева.

Сейчас координацией проверок деятельности предпринимателей и контролем за законностью их проведения занимается Генпрокуратура республики.

Как отмечается в документе, решения бизнес-омбудсмена в части проверок являются обязательными для исполнения контролирующими органами. Из ведения Генпрокуратуры бизнес-омбудсмену передается также единая система электронной регистрации проверок. Кроме того, бизнес-омбудсмен получил право принимать меры по привлечению к ответственности виновных должностных лиц за нарушение законодательства во время проверок.

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Указом президента также упразднены должности заместителей генерального прокурора, ответственных за осуществление надзора за исполнением законодательства в сфере осуществления таможенных и налоговых реформ, а также за защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательства. Как следует из документа, в структуре прокуратуры планируется высвободить 1198 сотрудников, 87 из которых укомплектуют аппарат бизнес-омбудсмена. Еще 470 перейдут в подразделения Государственного налогового комитета.

Указ об учреждении института уполномоченного при президенте республики по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал в мае 2017 года. В соответствии с документом, бизнес-омбудсмен получил право письменно предоставлять госорганам предостережения о недопустимости нарушения законодательства, вносить руководителям госорганов представления об устранении выявленных нарушений законодательства, причин и условий, им способствующих, а также обращаться в суды с заявлениями и исками в интересах субъектов предпринимательства.