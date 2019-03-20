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В Министерстве обороны Узбекистана произошли кадровые перестановки

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Глава Узбекистана подписал распоряжение о назначении начальника Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища и командующего войсками Северо-западного военного округа.

ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил командующим войсками Северо-западного военного округа Чориева Дилшода Садуллоевича, передает пресс-служба Минобороны республики.

Ранее Чориев был командиром в одной из воинских частей Гурумсарайского гарнизона Восточного военного округа.

По данным пресс-службы ведомства, предшественник Чориева, полковник Ортиков Фарходжон Набижонович покинул пост командующего войсками СЗВО и стал начальником Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища.

Напомним, в феврале Мирзиёев назначил министром обороны страны Баходыра Курбанова.

Теги:
кадровые перестановки, Узбекистан



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