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Шавкат Мирзиёев встретился с представителями деловых кругов Германии

Мирзиёев поздравил Токаева с вступлением в должность президента Казахстана

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Тема:
Добровольная отставка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева (12)
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Сегодня состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность президента Казахстана. Сегодня утром он принес присягу народу республики.

Накануне бессменный глава независимого Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об уходе с поста во время телевизионного обращения к гражданам республики. 

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"С глубоким удовлетворением отмечено поступательное укрепление многовековых уз дружбы и добрососедства между двумя братскими странами и народами, углубление отношений стратегического партнерства на новом этапе, а также расширение многопланового практического сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном", — говорится в публикации на официальном сайте президента РУ.

По данным пресс-службы, в ходе беседы Мирзиёев и Токаев подчеркнули важность полномасштабной реализации договоренностей на высшем уровне, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

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Президент Казахстана поблагодарил узбекского лидера за искренние пожелания и заявил, что готов к продолжению активного диалога на высшем уровне.

В финале разговора главы государств обменялись поздравлениями по случаю Навруза.

Тема:
Добровольная отставка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева (12)
Теги:
политика, телефонный разговор, Узбекистан, Казахстан, Мирзиёев



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