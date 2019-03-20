Мирзиёев поздравил Токаева с вступлением в должность президента Казахстана

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность президента Казахстана. Сегодня утром он принес присягу народу республики.
Накануне бессменный глава независимого Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об уходе с поста во время телевизионного обращения к гражданам республики.
По данным пресс-службы, в ходе беседы Мирзиёев и Токаев подчеркнули важность полномасштабной реализации договоренностей на высшем уровне, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Бородавкин: Токаев продолжит политический курс Назарбаева >>>
Президент Казахстана поблагодарил узбекского лидера за искренние пожелания и заявил, что готов к продолжению активного диалога на высшем уровне.
В финале разговора главы государств обменялись поздравлениями по случаю Навруза.