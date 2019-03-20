Мирзиёев поздравил Токаева с вступлением в должность президента Казахстана

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность президента Казахстана. Сегодня утром он принес присягу народу республики.

Накануне бессменный глава независимого Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об уходе с поста во время телевизионного обращения к гражданам республики.

"С глубоким удовлетворением отмечено поступательное укрепление многовековых уз дружбы и добрососедства между двумя братскими странами и народами, углубление отношений стратегического партнерства на новом этапе, а также расширение многопланового практического сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном", — говорится в публикации на официальном сайте президента РУ.

По данным пресс-службы, в ходе беседы Мирзиёев и Токаев подчеркнули важность полномасштабной реализации договоренностей на высшем уровне, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

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Президент Казахстана поблагодарил узбекского лидера за искренние пожелания и заявил, что готов к продолжению активного диалога на высшем уровне.

В финале разговора главы государств обменялись поздравлениями по случаю Навруза.