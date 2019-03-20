Снова нагоняй: Мирзиёев остался недоволен количеством иностранных инвестиций

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев считает уровень освоения иностранных инвестиций в стране неудовлетворительным и раскритиковал отсутствие в некоторых отраслях и регионах основанных на точных расчетах предложений для зарубежных инвесторов, сообщает пресс-служба.
На совещании по вопросам ускорения реализации инвестиционных проектов и работы по привлечению прямых инвестиций ответственные лица получили серьезные предупреждения.
Президент поручил Министерству по инвестициям и внешней торговле сформировать портфель инвестпроектов с привлечением прямых иностранных инвестиций в энергетику, нефтегазовую, химическую отрасль, машиностроение, электротехнику, информационные технологии и другие важные сферы.
Новообразованное Агентство по управлению государственными активами получило конкретные указания по ускорению привлечения прямых иностранных инвестиций в предприятия с государственной долей.
Глава государства отметил, что надо проводить за рубежом презентации в формате "роад-шоу" для привлечения прямых иностранных капиталовложений в разные отрасли.
Инвестиционная программа на этот год предусматривает выполнение за счет централизованных источников строительно-ремонтных работ примерно на трех тысячах объектов. Мирзиёев поручил в сжатые сроки завершить работы по финансированию и разработке проектно-сметной документации и ускорить начало строительства.
Работу министерств жилищно-коммунального обслуживания, здравоохранения, водного хозяйства в выполнении годовых планов глава государства считает слабой.
Как отметили участники совещания, привлечению инвестиций препятствует отсутствие необходимой инфраструктуры на местах. Также есть проблемы, связанные с выделением земли для проектов, подключением к сетям электро-, газо-, водоснабжения и канализации. Министерство по инвестициям и внешней торговле должно разработать трехлетнюю программу по развитию объектов инфраструктуры в регионах.
В этом году в Узбекистане планируют освоить прямые иностранные капиталовложения на общую сумму 4,2 миллиарда долларов.