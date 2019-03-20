Снова нагоняй: Мирзиёев остался недоволен количеством иностранных инвестиций

Ответственные за привлечение в республику прямых иностранных инвестиций руководителей получили от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева серьезные предупреждения.

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев считает уровень освоения иностранных инвестиций в стране неудовлетворительным и раскритиковал отсутствие в некоторых отраслях и регионах основанных на точных расчетах предложений для зарубежных инвесторов, сообщает пресс-служба.

На совещании по вопросам ускорения реализации инвестиционных проектов и работы по привлечению прямых инвестиций ответственные лица получили серьезные предупреждения.

Президент поручил Министерству по инвестициям и внешней торговле сформировать портфель инвестпроектов с привлечением прямых иностранных инвестиций в энергетику, нефтегазовую, химическую отрасль, машиностроение, электротехнику, информационные технологии и другие важные сферы.

По мнению Мирзиёева заседания межправительственных комиссий так и не стали эффективной площадкой для формирования инвестпроектов, поэтому необходимо разработать для каждой комиссии целевые показатели привлечения прямых инвестиций.

Новообразованное Агентство по управлению государственными активами получило конкретные указания по ускорению привлечения прямых иностранных инвестиций в предприятия с государственной долей.

Глава государства отметил, что надо проводить за рубежом презентации в формате "роад-шоу" для привлечения прямых иностранных капиталовложений в разные отрасли.

Инвестиционная программа на этот год предусматривает выполнение за счет централизованных источников строительно-ремонтных работ примерно на трех тысячах объектов. Мирзиёев поручил в сжатые сроки завершить работы по финансированию и разработке проектно-сметной документации и ускорить начало строительства.

Президент заявил, что регионы привлекают недостаточно инвестиций. Например, Узбекистан в большом количестве импортируются фармацевтическая и гигиеническая продукция, продукты питания, детская одежда. При этом имеются возможности для производства этих товаров в стране. Мирзиёев поручил руководителям министерств и ведомств выехать в закрепленные за ними регионы и принять меры по ускорению реализуемых там проектов, привлечению инвесторов для производства потребительских товаров.

Работу министерств жилищно-коммунального обслуживания, здравоохранения, водного хозяйства в выполнении годовых планов глава государства считает слабой.

Как отметили участники совещания, привлечению инвестиций препятствует отсутствие необходимой инфраструктуры на местах. Также есть проблемы, связанные с выделением земли для проектов, подключением к сетям электро-, газо-, водоснабжения и канализации. Министерство по инвестициям и внешней торговле должно разработать трехлетнюю программу по развитию объектов инфраструктуры в регионах.

В этом году в Узбекистане планируют освоить прямые иностранные капиталовложения на общую сумму 4,2 миллиарда долларов.