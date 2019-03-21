Каждый день - как Навруз: что пожелал Мирзиёев узбекистанцам

ТАШКЕНТ, 21 мар - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил соотечественников с праздником Навруз, торжественная церемония прошла в комплексе Humo Arena.

"Выражаю всем нашим соотечественникам, которые в эти прекрасные дни во всех городах и районах, селах и аулах проводят посвященные Наврузу сайили, огромное уважение и самые добрые пожелания. Пусть ваша жизнь, подобно весеннему утру, будет светлой, радостной и благополучной! Пусть Навруз принесет в каждый дом, в каждую семью достаток и счастье, - сказал глава государства.

В торжественном мероприятии приняли участие представители государственных и общественных организаций, члены парламента и правительства, соотечественники, плодотворно трудящиеся в различных сферах, представители дипломатического корпуса.

"Символично, что в нынешнем году торжества, посвященные празднику Навруз, проходят в этом великолепном дворце. Ведь птица Хумо – вестница добра, символ счастья, а Навруз – праздник, когда воспаряет душа, праздник весны и благоденствия. Пусть гармоничное сочетание этих двух великих символов – Хумо и Навруза – сделает нашу жизнь еще более яркой и содержательной", - добавил Мирзиёев.

Он отметил, что все проводимые в стране реформы направлены на то, чтобы ее граждане оставались довольны своей жизнью, а каждый день был, как Навруз.

"Сегодня наши умелые дехкане и фермеры с большими надеждами начинают новый сельскохозяйственный сезон. Пусть этот год будет для всех нас благополучным, а урожай – обильным, пусть ваш добросовестный труд даст достойные результаты", - пожелал президент.

Всех собравшихся ждала яркая концертная программа с выступлением лучших коллективов республики.

Праздник "Навруз" в Ташкенте Sputnik / Дильшода Рахматова

Торжественные мероприятии по случаю праздника Навруз в Ташкенте Пресс-служба президента Узбекистана

Торжественные мероприятии по случаю праздника Навруз в Ташкенте Пресс-служба президента Узбекистана

Торжественные мероприятии по случаю праздника Навруз в Ташкенте Пресс-служба президента Узбекистана

Торжественные мероприятии по случаю праздника Навруз в Ташкенте Пресс-служба президента Узбекистана

Торжественные мероприятии по случаю праздника Навруз в Ташкенте Пресс-служба президента Узбекистана

Торжественные мероприятии по случаю праздника Навруз в Ташкенте Пресс-служба президента Узбекистана

Торжественные мероприятии по случаю праздника Навруз в Ташкенте Пресс-служба президента Узбекистана

Торжественные мероприятии по случаю праздника Навруз в Ташкенте Пресс-служба президента Узбекистана

Торжественные мероприятии по случаю праздника Навруз в Ташкенте Пресс-служба президента Узбекистана

Праздник "Навруз" в Ташкенте Sputnik / Дильшода Рахматова

Торжественные мероприятии по случаю праздника Навруз в Ташкенте Пресс-служба президента Узбекистана

Торжественные мероприятии по случаю праздника Навруз в Ташкенте Пресс-служба президента Узбекистана 1 / 13 Sputnik / Дильшода Рахматова Праздник "Навруз" в Ташкенте

Празднества по случаю Навруза проходят также в Республике Каракалпакстан, во всех областных и районных центрах, селах и аулах.

Навруз — праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Ежегодно отмечается в день весеннего солнцестояния 21 марта.