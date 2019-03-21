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Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественном мероприятии по случаю праздника Навруз

Каждый день - как Навруз: что пожелал Мирзиёев узбекистанцам

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Тема:
Навруз в Узбекистане - 2019 (15)
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В недавно открывшемся комплексе Humo Arena состоялся большой праздник по случаю Навруза.

ТАШКЕНТ, 21 мар - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил соотечественников с праздником Навруз, торжественная церемония прошла в комплексе Humo Arena.

"Выражаю всем нашим соотечественникам, которые в эти прекрасные дни во всех городах и районах, селах и аулах проводят посвященные Наврузу сайили, огромное уважение и самые добрые пожелания. Пусть ваша жизнь, подобно весеннему утру, будет светлой, радостной и благополучной! Пусть Навруз принесет в каждый дом, в каждую семью достаток и счастье, - сказал глава государства.

В торжественном мероприятии приняли участие представители государственных и общественных организаций, члены парламента и правительства, соотечественники, плодотворно трудящиеся в различных сферах, представители дипломатического корпуса.

"Символично, что в нынешнем году торжества, посвященные празднику Навруз, проходят в этом великолепном дворце. Ведь птица Хумо – вестница добра, символ счастья, а Навруз – праздник, когда воспаряет душа, праздник весны и благоденствия. Пусть гармоничное сочетание этих двух великих символов – Хумо и Навруза – сделает нашу жизнь еще более яркой и содержательной", - добавил Мирзиёев.

Он отметил, что все проводимые в стране реформы направлены на то, чтобы ее граждане оставались довольны своей жизнью, а каждый день был, как Навруз.

"Сегодня наши умелые дехкане и фермеры с большими надеждами начинают новый сельскохозяйственный сезон. Пусть этот год будет для всех нас благополучным, а урожай – обильным, пусть ваш добросовестный труд даст достойные результаты", - пожелал президент.

Всех собравшихся ждала яркая концертная программа с выступлением лучших коллективов республики.

  • Праздник Навруз в Ташкенте
    Праздник "Навруз" в Ташкенте
    Sputnik / Дильшода Рахматова
  • Торжественные мероприятии по случаю праздника Навруз в Ташкенте
    Торжественные мероприятии по случаю праздника Навруз в Ташкенте
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Торжественные мероприятии по случаю праздника Навруз в Ташкенте
    Торжественные мероприятии по случаю праздника Навруз в Ташкенте
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Торжественные мероприятии по случаю праздника Навруз в Ташкенте
    Торжественные мероприятии по случаю праздника Навруз в Ташкенте
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Торжественные мероприятии по случаю праздника Навруз в Ташкенте
    Торжественные мероприятии по случаю праздника Навруз в Ташкенте
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Торжественные мероприятии по случаю праздника Навруз в Ташкенте
    Торжественные мероприятии по случаю праздника Навруз в Ташкенте
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Торжественные мероприятии по случаю праздника Навруз в Ташкенте
    Торжественные мероприятии по случаю праздника Навруз в Ташкенте
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Торжественные мероприятии по случаю праздника Навруз в Ташкенте
    Торжественные мероприятии по случаю праздника Навруз в Ташкенте
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Торжественные мероприятии по случаю праздника Навруз в Ташкенте
    Торжественные мероприятии по случаю праздника Навруз в Ташкенте
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Торжественные мероприятии по случаю праздника Навруз в Ташкенте
    Торжественные мероприятии по случаю праздника Навруз в Ташкенте
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Праздник Навруз в Ташкенте
    Праздник "Навруз" в Ташкенте
    Sputnik / Дильшода Рахматова
  • Торжественные мероприятии по случаю праздника Навруз в Ташкенте
    Торжественные мероприятии по случаю праздника Навруз в Ташкенте
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Торжественные мероприятии по случаю праздника Навруз в Ташкенте
    Торжественные мероприятии по случаю праздника Навруз в Ташкенте
    Пресс-служба президента Узбекистана
1 / 13
Sputnik / Дильшода Рахматова
Праздник "Навруз" в Ташкенте

Празднества по случаю Навруза проходят также в Республике Каракалпакстан, во всех областных и районных центрах, селах и аулах.

Навруз — праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Ежегодно отмечается в день весеннего солнцестояния 21 марта.

Тема:
Навруз в Узбекистане - 2019 (15)



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