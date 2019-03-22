20:43 22 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.09
  • EUR9488.13
  • USD8378.04
Поиск
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Конгресса США

Стали известны даты визита Шавката Мирзиёева в Арабские Эмираты

© Пресс служба
Политика
Получить короткую ссылку
32 0 0

В рамках визита президент Узбекистана ознакомится с деятельностью технопарка "Масдар-сити", посетит промышленные, социальные и другие объекты.

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24-26 марта посетит Объединенные Арабские Эмираты с официальным визитом, сообщили в пресс-службе главы государства. Он отправится в ОАЭ по приглашению наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахаяна.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана.
В Арабских Эмиратах ждут визита Шавката Мирзиёева
Ожидается, что узбекский лидер встретится с наследным принцем  Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего ВС ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Заидом  Аль Нахаяном, вице-президентом, премьер-министром страны, эмиром Дубая шейхом Мухаммадом бин Рашидом  Аль Мактумом.

Ранее министр экономики ОАЭ Султан бин Саид Ал Мансурий заявил, что в ОАЭ с нетерпением ждут визита Мирзиёева. Шагом вперед станет создание "дорожной карты" для обсуждения перспектив сотрудничества, отметил он.

Стороны обсудят расширение и укрепление двустороннего многопланового сотрудничества, практическое взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, инновационной, банковско-финансовой, культурно-гуманитарной и других сферах, а также обменяются мнениями по актуальным аспектам международной и региональной политики.

"По итогам визита планируется принятие совместного заявления между Республикой Узбекистан и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также подписание двусторонних документов о сотрудничестве в области инвестиций и финансов, возобновляемой энергетики, промышленного и инфраструктурного развития, сельского хозяйства, таможенного администрирования, трудовых ресурсов, культуры и других сферах", — говорится в публикации.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев ознакомится с деятельностью технопарка "Масдар-сити", посетит промышленные, социальные и другие объекты.

Теги:
президент Узбекистана, политика, официальный визит, ОАЭ, Шавкат Мирзиёев



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Торжественные мероприятии по случаю праздника Навруз в Ташкенте
Солнечный Навруз в Ташкенте: поздравление от президента и красочный концерт
Взрыв на химическом заводе в Китае
Жуткий взрыв на химзаводе в Китае запечатлели камеры
График отключения горячей воды в Ташкенте
График отключения горячей воды в Ташкенте

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054