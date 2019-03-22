Стали известны даты визита Шавката Мирзиёева в Арабские Эмираты

В рамках визита президент Узбекистана ознакомится с деятельностью технопарка "Масдар-сити", посетит промышленные, социальные и другие объекты.

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24-26 марта посетит Объединенные Арабские Эмираты с официальным визитом, сообщили в пресс-службе главы государства. Он отправится в ОАЭ по приглашению наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахаяна.

© Пресс-служба президента Узбекистана. В Арабских Эмиратах ждут визита Шавката Мирзиёева

Ожидается, что узбекский лидер встретится с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего ВС ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном, вице-президентом, премьер-министром страны, эмиром Дубая шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом.

Ранее министр экономики ОАЭ Султан бин Саид Ал Мансурий заявил, что в ОАЭ с нетерпением ждут визита Мирзиёева. Шагом вперед станет создание "дорожной карты" для обсуждения перспектив сотрудничества, отметил он.

Стороны обсудят расширение и укрепление двустороннего многопланового сотрудничества, практическое взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, инновационной, банковско-финансовой, культурно-гуманитарной и других сферах, а также обменяются мнениями по актуальным аспектам международной и региональной политики.

"По итогам визита планируется принятие совместного заявления между Республикой Узбекистан и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также подписание двусторонних документов о сотрудничестве в области инвестиций и финансов, возобновляемой энергетики, промышленного и инфраструктурного развития, сельского хозяйства, таможенного администрирования, трудовых ресурсов, культуры и других сферах", — говорится в публикации.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев ознакомится с деятельностью технопарка "Масдар-сити", посетит промышленные, социальные и другие объекты.