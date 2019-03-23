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Президент США Дональд Трамп

Трамп поздравил Мирзиёева с Наврузом

© REUTERS / Yuri Gripas
Политика
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Тема:
Навруз в Узбекистане - 2019 (23)
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Американский президент пожелал процветания народу Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. Президент США Дональд Трамп поздравил узбекского лидера Шавката Мирзиёева с Наврузом, передает пресс-служба главы республики.

Концерт в честь празднования Навруза в ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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"Желаю вам, вашей семье и народу Узбекистана радостного и процветающего Навруза. По случаю этого великолепного праздника многие в Америке и по всему миру вместе празднуют обновление и возрождение", - написал Трамп.

Президент Штатов подчеркнул, что получил удовольствие от встречи с Мирзиёевым в мае 2018 года и удовлетворен продолжающимся прогрессом реформ, осуществляемых в республике.

"Американский народ и деловые круги продолжают изыскивать новые возможности для сотрудничества с Узбекистаном", - говорится в послании Трампа.

Также Трамп заявил, что ценит поддержку президента Узбекистана в вопросе поставки грузов по Северной распределительной сети в Афганистан.

Навруз — праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Ежегодно отмечается в день весеннего солнцестояния 21 марта.

Тема:
Навруз в Узбекистане - 2019 (23)

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Теги:
Навруз, Дональд Трамп, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, США



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