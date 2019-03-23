В налоговых инспекциях Самарканда произошли серьезные перестановки

Ряд высокопоставленных чиновников в Самаркандской области лишились должностей или были переведены на другие должности.

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. В Самаркандской области сменили нескольких руководителей налоговых инспекций, сообщает Kun.uz.

Начальником Пастдаргомской районной налоговой инспекции стал Асатулла Ахмедов, который ранее работал начальником Пайарыкской районной налоговой инспекции.

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Главой Пайарыкской районной налоговой инспекции назначен бывший первый заместитель начальника этой же инспекции Шерзод Туропов.

Экс-руководитель Акдарьинской районной налоговой инспекции Гайрат Бурханов назначен начальником Джамбайской районной налоговой инспекции.

Руководителем Акдарьинской районной налоговой инспекции назначен бывший первый заместитель начальника этой же инспекции Голибжон Хамроев.

Бывший сотрудник Самаркандской городской налоговой инспекции Мухиддин Назаров назначен начальником Нарпайской районной налоговой инспекции.