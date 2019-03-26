Эксперт из Евросоюза рассказал, кто может "вырвать из маразма" Украину

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Украине необходимы личности исторического масштаба, чтобы "вырвать из маразма" страну, заявил глава аналитического центра колледжа Европы "Мадариага" Пьер Дефрень. Лидеры президентской гонки не способны обеспечить ее социально-экономическое возрождение, полагает он. Об этом пишет РИА Новости.

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Выборы на Украине пройдут 31 марта, на пост главы государства претендуют 39 кандидатов. По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский , за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.

Действующего президента Петра Порошенко готовы поддержать около 17% граждан, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко — 12,5%. Рейтинг лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко составляет около 10%.

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"Для того, чтобы вырвать Украину из состояния политического и экономического маразма, требуются лидеры исторического масштаба, которые хотят, в первую очередь, благополучия Украине, а не реализации своих личных интересов. С моей точки зрения, очевидно, что это не те кандидаты, которые несут Украине экономическое и политическое возрождение. Не думаю, что предстоящие выборы будут иметь поворотный характер ", — сказал Дефрень.

По его словам, если во главе Украины "не будут стоять мудрые, смотрящие вперед и интегрированные личности, возрождения не произойдет".

"Украинский народ заслуживает большего, у него огромный потенциал, но им управляют ненадлежащим образом. Проблема в этом", — указал эксперт.

Дефрень считает, что Украина должна не стремиться стать членом Евросоюза, а "оставаться независимой от России и Европы, будучи мостом между ними".