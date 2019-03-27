США отменили запрет на покупку узбекского хлопка

Запрет на приобретение хлопка, произведенного в Узбекистане, действовал с 2010 года.

ТАШКЕНТ, 27 мар - Sputnik. Департамент труда США 25 марта 2019 года принял окончательное решение по выводу узбекского хлопка из перечня Исполнительного приказа №13126 – президентского акта, запрещающего госзакупки в США товаров, изготовленных с использованием принудительного детского труда. Об этом сообщает Посольство Узбекистана в Вашингтоне.

© Sputnik / Георгий Зельма ВБ назвал "поразительными" успехи Узбекистана в ликвидации детского труда

Открытое общественное обсуждение данного вопроса началось в конце июля прошлого года. Американские ведомства проанализированы мнения правозащитных организаций - международной коалиции Cotton Campaign и Международного форума за права трудящихся (ILRF), а также официальные комментарии, представленные дипмиссией Узбекистана в Вашингтоне.

Комментируя доводы коалиции Cotton Campaign о преждевременности принятия подобного решения, Департамента труда США указал на единичность случаев детского труда, повышение эффективности проводимых расследований и судебного преследования правонарушителей.

© AFP 2018 / NOORULLAH SHIRZADA Сборщики хлопка смогут пожаловаться на нарушение прав по телефону доверия

В решении также отмечается, что в Узбекистане появились горячая линия государственной инспекции труда, юридические клиники в регионах при Федерации профсоюзов Узбекистана, а также народные приемные президента, позволяющие выявлять случаи нарушения прав трудящихся и реагировать на них.

"После тщательного изучения полученных комментариев и имеющейся информации департаменты определили, что использование принудительного детского труда при сборе хлопка в Узбекистане было значительно сокращено до единичных инцидентов. В результате эта продукция более не соответствует условиям, необходимым для отнесения к перечню Исполнительного приказа", - резюмируется в решении Департамента.

Решение американского ведомства об исключении хлопка из данного списка позволяет любым госучреждениям США осуществлять закупки данной продукции без требования ее сертификации (о том, что товар произведен без использования детского и принудительного труда).