В апреле Узбекистан посетит министр промышленности и торговли Чехии

ТАШКЕНТ, 27 мар - Sputnik. В апреле текущего года Узбекистан посетит министр промышленности и торговли Чехии Марта Новакова, передает пресс-служба МИД республики.

Накануне посол Узбекистана Набижон Касимов в Праге провел встречу с Мартой Новаковой.

Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество и развитие промышленной кооперации между государствами.

В ноябре 2018 года сообщалось, что студенты из Узбекистана смогут учиться в передовых технических университетах Чехии. Европейское государство готово предоставить для этого гранты.