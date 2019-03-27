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Министр промышленности и торговли Чехии Марта Новакова

В апреле Узбекистан посетит министр промышленности и торговли Чехии

© Foto : Ministry of Industry and Trade of Czech Republic
Политика
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Чиновник приедет вместе с делегацией чешских бизнесменов.

ТАШКЕНТ, 27 мар - Sputnik. В апреле текущего года Узбекистан посетит министр промышленности и торговли Чехии Марта Новакова, передает пресс-служба МИД республики.

Накануне посол Узбекистана Набижон Касимов в Праге провел встречу с Мартой Новаковой.

Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество и развитие промышленной кооперации между государствами. 

В ноябре 2018 года сообщалось, что студенты из Узбекистана смогут учиться в передовых технических университетах Чехии. Европейское государство готово предоставить для этого гранты.

Теги:
Чехия, Узбекистан



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