17:13 28 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.72
  • EUR9491.57
  • USD8389.97
Поиск

Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков объявили 2020 год перекрестным

© Sputnik / Григорий Сысоев
Политика
Получить короткую ссылку
37 0 0

Президент России находится в Кыргызстане с государственным визитом.

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Следующий год станет для России и Кыргызстана перекрестным. Об этом договорились президент РФ Владимир Путин и его кыргызский коллега Сооронбай Жээнбеков.

"В этой связи нашим профильным ведомствам дано поручение подготовить насыщенную программу мероприятий", — цитирует Путина РИА Новости.

Президент России напомнил, что в прошлом году в обеих странах с большим успехом прошли юбилейные мероприятия, приуроченные к 90-летию со дня рождения выдающегося советского и кыргызского писателя Чингиза Айтматова.

В марте в Кыргызстане стартовали Дни культуры России и Неделя российского кино, а в пятницу откроется международный фестиваль "Цветы России". Активно развивается и сотрудничество в образовательной сфере.

Президент РФ Владимир Путин
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Новый лимузин Путина впервые увидят в постсоветской республике
"В настоящее время в России обучаются почти 16 тысяч кыргызских студентов, в том числе более 6,5 тысячи — за счет средств российского федерального бюджета", — сказал Путин.

По его словам, более 11 тысяч человек учатся в кыргызско-российском славянском университете в Бишкеке. Этот вуз уже более четверти века является флагманом двустороннего сотрудничества в области высшего образования, отметил Путин. В прошлом году на его развитие было выделено еще 185 миллионов рублей.

Теги:
Россия, Кыргызстан, Владимир Путин



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Леди Гага
Голливудский нуар: Леди Гага и ее лучшие образы
Спа-процедуры с обезьянкой - самое трогательное видео
Спа-процедуры с обезьянкой - самое трогательное видео
Выборы на Украине
Лидеры и аутсайдеры: рейтинг кандидатов в президенты Украины

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054