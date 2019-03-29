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Шавкат Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев отбыл с визитом в Бухару

© Пресс-служба президента
Политика
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Президент ознакомится с социально-экономическим развитием региона и новыми проектами.

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл с инспекционной поездкой в Бухарскую область. 

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент планирует ознакомиться с предприятиями промышленности и сельского хозяйства, определить новые проекты, а также посетить места паломничества.

Визит Шавката Мирзиёева в ОАЭ
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Отметим, что Шавкат Мирзиёев только что завершил официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты. В Абу-Даби он провел встречу с наследным принцем Эмирата Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном, а также с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ, эмиром Дубая Шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом и другими официальными лицами.

Теги:
визит, Бухарская область, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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