Президент дал распоряжения по развитию мавзолея Абдухолика Гиждувани

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что это место должно стать центром просветительства, дающим людям знания.

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках рабочей поездки по Бухарской области посетил мавзолей Абдухолика Гиждувани в Гиждуванском районе.

Как сообщает пресс-служба главы государства, сначала президент вместе с духовенством прочитал суры из Корана, а затем он ознакомился с проведенной в мавзолее строительно-ремонтной работой.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиеев в Гиждуванском районе Бухарской области

Шавкат Мирзиёев дал поручения по организации близкого изучения имам-хатибами духовного наследия великих богословов прошлого, доведению этих знаний до народа.

"Одно дело - узнавать об этом из книг, другое - лично приобщиться, увидеть все воочию. Это место должно стать центром просветительства, дающим людям знания", - сказал президент.

Напомним, что в ходе поездки в регион в феврале прошлого года Мирзиёев дал указания по благоустройству мавзолеев "Семи пиров" Бухары, организации связывающего их всех единого туристического маршрута.

Пресс-служба президента Узбекистана Мавзолей Абдухолика Гиждувани

Абдухолик Гиждувани - основатель ходжагонского тариката - считается первым из "Семи пиров". В дальнейшем это духовное учение достойно продолжили Ориф Ревгари, Махмуд Фагнави, Али Ромитани, Мухаммад Бобои Самоси, Саййид Амир Кулол, а наивысшей точки развития оно достигло при Бахоуддине Накшбанде, благодаря чему получило название Накшбандия.

Сегодня мавзолеи семи пиров стремятся посетить паломники не только из соседних стран, государств Западной и Южной Азии, но и со всего мира.

Отметим, Бухара названа Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ISESCO) столицей исламской культуры в 2020 году.

Пресс-служба президента Узбекистана Мавзолей Абдухолика Гиждувани

Президент отметил, что следует тщательно подготовиться к этой дате на высоком уровне, дал указания по организации соответствующих мероприятий в увязке с 915-летием со дня рождения Абдухолика Гиждувани и 700-летием Бахоуддина Накшбанда, проведению международной научной конференции.