Президент остался доволен деятельностью иностранного предприятия под Бухарой

В создание предприятия по заготовке и переработке хлопка было вложено почти 75 миллиона долларов. Это означает, что оно почти окупило себя уже в первый год деятельности.

ТАШКЕНТ, 30 мар – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках своей поездки по Бухарской области ознакомился с деятельностью иностранного предприятия BCT Cluster в Ромитанском районе.

Как сообщает пресс-служба главы государства, под предприятие было выделено 8 тысяч гектаров земли.

"Уже трудоустроены более 3 тысяч человек, налажены выращивание и переработка хлопка. В одном только 2018 году было заготовлено свыше 20 тысяч тонн сырья, в результате переработки которого получен доход на сумму 61,5 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

В создание предприятия было вложено почти 75 миллиона долларов. Это означает, что оно почти окупило себя уже в первый год деятельности.

"Вот какими должны быть кластеры. Чувство заинтересованности, новое мышление обязательно дают результат. Когда экономика работает слаженно, она способна "потянуть" за собой и социальные сферы. Кластеры выгодны, обеспечивают людей работой и доходом. Именно в этом наша высшая цель", - отметил Шавкат Мирзиёев.

© Фото: пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время поездки по Бухарской области

В целом данный кластер включает 8 проектов, охватывающих заготовку, переработку хлопка и производство готовой продукции. Продолжается строительство прядильной и текстильной фабрик, мощностей по покраске ткани и пошиву готовой одежды.

Также планируется введение в строй жиромаслового завода, животноводческого комплекса и предприятия по выпуску корма.