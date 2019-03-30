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Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе

Делегация Европейского союза прибудет с визитом в Узбекистан

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Политика
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Представители Евросоюза посетят Термез и Приаралье.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Делегация Европейского союза прибудет с визитом в Узбекистан 1 апреля, сообщает пресс-служба МИД республики.

В состав делегации войдут спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан и спецпосланник по Афганистану Роланд Кобиа.

В рамках миссии намечены переговоры с официальными лицами Узбекистана, посещение Термеза и региона Приаралья. Делегация 

В ходе визита также состоятся встречи с бизнес-кругами и экспертным сообществом.

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Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен поддержать проекты по борьбе с последствиями высыхания Арала. 

Аральское море расположено на границе Казахстана и Узбекистана, в центре среднеазиатских пустынь. До 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. Однако за последние 55 лет его площадь сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды в море уменьшился в 15 раз, увеличилась ее засоленность, исчезла рыба. 

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Теги:
Европейский союз, Узбекистан



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