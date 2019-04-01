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Итог визита Мирзиёева в Бухару: должностей лишились три хокима

© Sputnik / Григорий Сысоев
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (304)
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Кадровые назначения коснулись Вабкентского, Бухарского и Ромитанского районов.

ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. В воскресенье, 31 марта, в Бухарской области лишились своих должностей три районных хокима.

Об этом сообщает Kun.uz со ссылкой на областную администрацию.

Хоким Вабкентского района Аскар Жаводов покинул свой пост. Исполняющим обязанности хокима стал Баходур Бафоев, который ранее работал заместителем хокима Пешкунского района.

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Глава Бухарского района Мухиддин Эсанов перешел на другую работу. Его место занял Кахрамон Дустов.

Хокимом Ромитанского района стал Хуршид Тохиров, ранее работавший первым заместителем хокима Ромитанского района.

В конце прошлой недели глава государства находился с рабочей поездкой в Бухарской области. Мирзиёев ознакомился с социально-экономическим развитием региона и новыми проектами. Он провел совещание с участием актива Бухарской области, наметив пути развития региона.

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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (304)



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