Назначение министров в Узбекистане будут одобрять депутаты

ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. Поправки в законодательство, предусматривающие порядок одобрения кандидатур членов кабмина в законодательной (нижней) палате парламента Узбекистана, вступили в силу с 1 апреля.

Поправки были одобрены нижней палатой Олий Мажлиса, утверждены Сенатом в феврале и подписаны президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в середине марта. До настоящего времени парламент по представлению президента одобрял только кандидатуру премьера.

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По мнению экспертов, одобрение кандидатуры министров позволит усилить парламентский контроль за деятельностью правительства и обеспечить демократическую процедуру формирования кабинета министров.

Мирзиёев впервые предложил инициативу нового порядка одобрения кандидатур правительства в конце декабря 2018 года в своем ежегодном послании обеим палатам парламента страны. В январе президент Узбекистана подписал указ о внедрении с 1 апреля практики утверждения в парламенте кандидатур членов правительства и руководителей ведомств.

В соответствии с поправками, в случае отклонения депутатами кандидатуры в состав правительства премьер вносит новую кандидатуру для рассмотрения и одобрения. Кроме того, премьер вместе с членами правительства будут ежеквартально представлять в парламенте отчет о ходе реализации государственной программы на соответствующий год.

Кандидат на должность члена кабмина при рассмотрении и одобрении его кандидатуры также должен представить план действий, предусматривающий правовые, экономические, социальные, организационно-технические меры по достижению целевых показателей и задач на перспективу, указывается в законе.

В декабре 2018 года глава государства также предложил отменить практику назначения вице-премьеров руководителями определенных ведомств, а их число оптимизировать. Мирзиёев указал на необходимость оперативного решения проблем, имеющихся на местах, которые остаются вне поля зрения правительства.

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Спустя месяц президент Узбекистана подписал постановление об изменении структуры правительства. В частности, число вице-премьеров в правительстве страны было сокращено с восьми до пяти, но у премьера появились два советника. В составе правительства сегодня также работают 23 министра и десять руководителей госкомитетов.