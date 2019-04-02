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Экс-хоким Сурхандарьинской области Баходир Пулатов

СМИ: хоким Сурхандарьинской области лишился должности из-за фестиваля

© Страница хокимията Сурхандарьинской области в Facebook
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (305)
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Глава региона Баходир Пулатов проработал на своем посту менее года. Пременно исполняющим обязанности хокима назначен первый заместитель Пулатова Тура Боболов.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik.  В Сурхандарьинской области сменился хоким. Назначенный на этот пост летом прошлого года Баходир Пулатов отправлен в отставку, сообщает Nuz.uz со ссылкой на комментарий местной администрации.

По данным издания, заместитель Пулатова Тура Боболов будет временно исполнять обязанности руководителя региона.

И.о хокима Сурхандарьинской области Тура Боболов
© Страница хокимията Сурхандарьинской области в Facebook
И.о хокима Сурхандарьинской области Тура Боболов
По некоторым данным, причиной отставки стала критика со стороны премьер-министра Узбекистана в адрес Пулатова, который, по мнению главы кабмина, плохо подготовил город и регион к предстоящему в апреле фестивалю бахши. Международное мероприятие, организуемое по инициативе президента Шавката Мирзиёева, пройдет в Термезе с 5 по 10 апреля. 

Экс-прокурор Ташкента Баходир Пулатов был назначен главой области в июле 2018 года после того, как его преемник был переведен в Самаркандскую область.

 

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (305)
Теги:
Термез, отставка, Сурхандарьинская область



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