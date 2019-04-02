СМИ: хоким Сурхандарьинской области лишился должности из-за фестиваля

Глава региона Баходир Пулатов проработал на своем посту менее года. Пременно исполняющим обязанности хокима назначен первый заместитель Пулатова Тура Боболов.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Сурхандарьинской области сменился хоким. Назначенный на этот пост летом прошлого года Баходир Пулатов отправлен в отставку, сообщает Nuz.uz со ссылкой на комментарий местной администрации.
По данным издания, заместитель Пулатова Тура Боболов будет временно исполнять обязанности руководителя региона.
По некоторым данным, причиной отставки стала критика со стороны премьер-министра Узбекистана в адрес Пулатова, который, по мнению главы кабмина, плохо подготовил город и регион к предстоящему в апреле фестивалю бахши. Международное мероприятие, организуемое по инициативе президента Шавката Мирзиёева, пройдет в Термезе с 5 по 10 апреля.
Экс-прокурор Ташкента Баходир Пулатов был назначен главой области в июле 2018 года после того, как его преемник был переведен в Самаркандскую область.
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