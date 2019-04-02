СМИ: хоким Сурхандарьинской области лишился должности из-за фестиваля

Глава региона Баходир Пулатов проработал на своем посту менее года. Пременно исполняющим обязанности хокима назначен первый заместитель Пулатова Тура Боболов.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Сурхандарьинской области сменился хоким. Назначенный на этот пост летом прошлого года Баходир Пулатов отправлен в отставку, сообщает Nuz.uz со ссылкой на комментарий местной администрации.

По данным издания, заместитель Пулатова Тура Боболов будет временно исполнять обязанности руководителя региона.

© Страница хокимията Сурхандарьинской области в Facebook И.о хокима Сурхандарьинской области Тура Боболов

По некоторым данным, причиной отставки стала критика со стороны премьер-министра Узбекистана в адрес Пулатова, который, по мнению главы кабмина, плохо подготовил город и регион к предстоящему в апреле фестивалю бахши. Международное мероприятие, организуемое по инициативе президента Шавката Мирзиёева, пройдет в Термезе с 5 по 10 апреля.

Экс-прокурор Ташкента Баходир Пулатов был назначен главой области в июле 2018 года после того, как его преемник был переведен в Самаркандскую область.