Только вперед: о чем договорились Узбекистан и Таджикистан в Термезе

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Узбекистан и Тажикистан намерены обеспечить рост товарооборота, создавать совместные предприятия по производству товаров легкой промышленности и в агропромышленном комплексе, а также продолжать работы в гидроэнергетической сфере. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Таджикистана по итогам заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами в Термезе.

Заседание прошло под председательством премьер-министров Таджикистана и Узбекистана — Клхира Расулзода и Абдуллы Арипова.

"В ходе заседания были рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, выполнение задач, поставленных высшим руководством двух стран по укреплению и развитию многопланового сотрудничества между братскими Таджикистаном и Узбекистаном", — говорится в публикации.

Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации и расширении взаимовыгодного сотрудничества в различных отраслях экономики. В частности, торгово-экономическом, инвестиционном, энергетическом, транспортно-коммуникационном и культурно-гуманитарном направлениях, сферах сельского и водного хозяйства, туризма и других областях, представляющих взаимный интерес.

© МИД Таджикистана Заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан

Участники встречи выразили обоюдное стремление в дальнейшем укреплять приграничное сотрудничество, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное взаимодействие между регионами двух стран, способствовать активному сотрудничеству между научными и деловыми кругами Таджикистана и Узбекистана.

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