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Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин
© Sputnik / Александр Натрускин

Политолог рассказал, в какие страны отправится Токаев после визита в Москву

Политика
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Руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин предположил, куда поедет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после визита в Москву.

"Трудно было бы ожидать от творца казахстанской политики - человека, который стоял у истоков казахстанского внешнеполитического дипломатического ведомства, - каких-то резких действий, которые расходились бы с ранее установленной, много лет существовавшей внешнеполитической практикой. Было понятно, что первый визит по традиции в силу подтверждения особого уровня отношений между нашими странами был нанесен в Москву. Следующий на очереди, как я понимаю, Пекин. Что тоже понятно. Поскольку позиции КНР в качестве ведущего внешнеэкономического партнера тоже не вызывают сомнения", - пояснил Грозин Sputnik Казахстан.

Он отметил, что тем самым сохраняется конфигурация, когда многовекторная политика реализуется, исходя из принципа политического союзничества с Россией с одной стороны, с другой - экономического сотрудничества с Китайской Народной Республикой, а также со всеми остальными - в порядке "убывания". 

Подробные разъяснения слушайте в аудиофайле.

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Теги:
СНГ, Москва, Россия, Казахстан



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