Порошенко сдал анализы на алкоголь и наркотики

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко сдал анализ крови на алкоголь и наркотики в антидопинговом центре НСК "Олимпийский" в Киеве. Прямая трансляция процесса велась на его странице в Facebook.

© Foto : Studio Kvartal 95 Пять отличий между Зеленским и Порошенко

"Вводим новые традиции", — сказал Порошенко.

Он сдал кровь, также врачи возьмут на анализ мочу и волосы. Результаты будут готовы через пару часов.

Сегодня же анализ крови в клинике "Евролаб" сдал кандидат в президенты, лидер первого тура выборов Владимир Зеленский.

Ранее он заявил, что принимает вызов Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов, однако с одним условием — они должны пройти на стадионе в Киеве после медицинского обследования.

"Стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович", — написал Порошенко в Twitter.

Порошенко принял вызов Зеленского: дебаты пройдут на стадионе >>>

На Украине 31 марта прошли выборы президента. Ни одному из претендентов не удалось набрать необходимых для победы в первом туре 50% голосов. Второй тур состоится 21 апреля, борьбу продолжат Зеленский и Порошенко.

Ранее представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев прокомментировал в эфире украинского телеканала ZIK сообщения о том, что глава государства страдает алкоголизмом. По его словам, Порошенко практически не употребляет алкоголь и работает более 18 часов в сутки.