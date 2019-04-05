Россия и страны Центральной Азии обсудили вопросы безопасности региона

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Главы МИД России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана обсудили вопросы обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства РФ.
Как отмечается в публикации, на встрече была достигнута договоренность о продолжении встреч в таком формате на регулярной основе.
Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Узбекистана и Туркменистана Абдулазиз Камилов и Рашид Мередов в Москве обсудили взаимодействие в рамках председательства туркменской стороны в СНГ в 2019 году.