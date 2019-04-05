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МИД РФ

Россия и страны Центральной Азии обсудили вопросы безопасности региона

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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Стороны договорились о продолжении встреч в таком формате на регулярной основе.

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Главы МИД России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана обсудили вопросы обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства РФ.

Флаги Узбекистана и Таджикистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Сергей Лавров (Россия), Абдулазиз Камилов (Узбекистан), Бейбут Атамкулов (Казахстан), Чингиз Айдарбеков (Кыргызстан), Сироджиддин Мухриддин (Таджикистан) и Рашид Мередов (Туркменистан) также уделили внимание интеграционным процессам на евразийском пространстве и координации подходов к основным международным проблемам.

Как отмечается в публикации, на встрече была достигнута договоренность о продолжении встреч в таком формате на регулярной основе.

© Sputnik / Евгений Биятов
Заседание Совета министров иностранных дел СНГ, 5 апреля 2019 года

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Узбекистана и Туркменистана Абдулазиз Камилов и Рашид Мередов в Москве обсудили взаимодействие в рамках председательства туркменской стороны в СНГ в 2019 году.

Теги:
политика, Москва, МИД России, МИД Узбекистана



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