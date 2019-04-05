В Узбекистане в 2019 году пройдут заседания семи органов СНГ

ТАШКЕНТ, 5 апр - Sputnik. Узбекистан в 2019 году проведет у себя заседания семи отраслевых органов СНГ, сообщил МИД страны.

По данным министерства, 5 апреля делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым приняла участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ в Москве.

"В качестве государства-сопредседателя СНГ узбекская сторона в текущем году проводит на своей территории заседания семи отраслевых органов", - заявил Камилов на встрече, его цитирует МИД Узбекистана.

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Камилов отметил, что за последние два года Узбекистан значительно активизировал деятельность в формате СНГ и в настоящее время принимает полноценное участие в работе порядка 50 отраслевых органов Содружества.

По данным ведомства, главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы многостороннего сотрудничества в рамках СНГ и перспективы развития взаимодействия государств-участников.

Министры приняли обращение о необходимости сохранения и надлежащего ухода за воинскими захоронениями и воинскими памятниками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, программу действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств-участников СНГ и другие решения, направленные на углубления многостороннего сотрудничества в различных областях, добавили в МИД Узбекистана.