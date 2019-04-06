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Узбекистан и Китай проведут консультации по Афганистану

© Sputnik / Тигран Меграбян
Политика
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В консультациях примет участие специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. Узбекистан и Китай проведут консультации по ситуации в Афганистане в Пекине в понедельник, сообщает узбекистанский МИД.

"Восьмого апреля в Пекине состоятся очередные узбекско-китайские консультации по афганской проблематике", - говорится в сообщении на сайте министерства.

В них примут участие специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев и специальный посланник министерства иностранных дел КНР по Афганистану Дэн Сицзюнь, добавили в ведомстве.

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В марте 2018 года в Ташкенте на конференции по урегулированию ситуации в Афганистане президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что узбекская сторона готова предоставить афганским властям и движению "Талибан" все условия для проведения прямых переговоров. В декларации по итогам конференции была отражена общая позиция о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и вооруженной оппозицией, в частности, "Талибан", без выдвижения каких-либо предварительных условий. В апреле этого года стало известно, что власти Узбекистана предлагают провести переговоры в Самарканде.

Теги:
МИД Узбекистана, Афганистан, Китай, Узбекистан



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