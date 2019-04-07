В Бишкеке прошла рабочая встреча МЧС Узбекистана и Кыргызстана

Министерства двух стран во время переговоров подписали протокол.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. В Бишкеке состоялась рабочая встреча делегации МЧС Узбекистана и представителей министерств и ведомств Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба узбекского ведомства.

Во время переговоров кыргызская сторона отметила, что за последние два года активизировалось взаимодействие между профильными структурами двух соседних государств.

По итогам рабочей встречи между ведомствами двух стран был подписан протокол.

Также делегация МЧС Узбекистана ознакомилась с деятельностью Центрально-Азиатского института прикладных исследований земли.