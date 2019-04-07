16:48 07 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB128.14
  • EUR9444.29
  • USD8419.62
Поиск
Флаги Кыргызстана и Узбекистана

В Бишкеке прошла рабочая встреча МЧС Узбекистана и Кыргызстана

© Правительство Кыргызской республики
Политика
Получить короткую ссылку
9 0 0

Министерства двух стран во время переговоров подписали протокол.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. В Бишкеке состоялась рабочая встреча делегации МЧС Узбекистана и представителей министерств и ведомств Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба узбекского ведомства.

Во время переговоров кыргызская сторона отметила, что за последние два года активизировалось взаимодействие между профильными структурами двух соседних государств.

По итогам рабочей встречи между ведомствами двух стран был подписан протокол.

Также делегация МЧС Узбекистана ознакомилась с деятельностью Центрально-Азиатского института прикладных исследований земли.

По теме

Эксперты из Узбекистана обсудят в Бишкеке проблему радиоактивных отходов
Водолазы из Узбекистана приняли участие в учениях в Кыргызстане
Теги:
МЧС, МЧС Узбекистана, Кыргызстан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Ричард Гир
Дадут фору 20-летним: знаменитые мужчины, которых морщины только красят
В Челябинской области испытали реактивные системы залпового огня Ураган
Российские артиллеристы показали всю мощь систем залпового огня "Ураган"
Самые опасные страны для журналистов
Жизнь под угрозой: в каких странах чаще всего погибают журналисты

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054