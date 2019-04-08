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Письменный набор главы государства

У президента Узбекистана появился новый советник – чем займется назначенец

© Sputnik/Виктор Толочко
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (307)
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Назначен замсоветника президента по науке, образованию и здравоохранению.

ТАШКЕНТ, 8 апр - Sputnik. Первый заместитель министра высшего и среднего специального образования Одил Абдурахманов назначен заместителем советника президента по вопросам развития науки, образования, здравоохранения и спорта Абдужабара Абдувахитова.

Об этом сообщает Газете.uz со ссылкой на данные  пресс-службы Минвуза.

Письменные принадлежности
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Советником премьер-министра Узбекистана стал Аброл Вахабов

Одил Абдурахманов родился в 1978 году.

Он занимал должность первого замминистра.

Ранее работал главным консультантом в Администрации президента, возглавлял Республиканский научный центр занятости, охраны труда и социальной защиты населения, имеет степень доктора экономических наук.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (307)
Теги:
Президент, назначение, Узбекистан



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