У президента Узбекистана появился новый советник – чем займется назначенец

Назначен замсоветника президента по науке, образованию и здравоохранению.

ТАШКЕНТ, 8 апр - Sputnik. Первый заместитель министра высшего и среднего специального образования Одил Абдурахманов назначен заместителем советника президента по вопросам развития науки, образования, здравоохранения и спорта Абдужабара Абдувахитова.

Об этом сообщает Газете.uz со ссылкой на данные пресс-службы Минвуза.

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Одил Абдурахманов родился в 1978 году.

Он занимал должность первого замминистра.

Ранее работал главным консультантом в Администрации президента, возглавлял Республиканский научный центр занятости, охраны труда и социальной защиты населения, имеет степень доктора экономических наук.