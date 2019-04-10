Спецпредставителя США по Афганистану ждут в Узбекистане с визитом в среду

В ходе двусторонних консультаций планируется обменяться мнениями о ситуации в Афганистане и перспективах запуска механизма межафганских мирных переговоров.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад прибудет с визитом в Ташкент в среду, стороны планируют обсудить перспективы межафганских мирных переговоров, сообщает МИД Узбекистана.

"Десятого апреля в Ташкент прибывает делегация США во главе со специальным представителем по афганскому примирению Залмаем Халилзадом", - говорится в сообщении на сайте министерства.

В ходе двусторонних консультаций планируется обменяться мнениями о ситуации в Афганистане и перспективах запуска механизма межафганских мирных переговоров, обсудить вопросы реализации инициированных Узбекистаном социально-экономических и инфраструктурных проектов в Афганистане, добавили в МИД Узбекистана.

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Вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами в Афганистане обсуждается на различных площадках, в том числе в Москве, где 9 ноября в закрытом формате прошла встреча по Афганистану. В марте 2018 года в Ташкенте на конференции по урегулированию ситуации в Афганистане президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что узбекская сторона готова предоставить афганским властям и движению "Талибан" все условия для проведения прямых переговоров. В декларации по итогам конференции была отражена общая позиция о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и вооруженной оппозицией, в частности, "Талибаном", без выдвижения каких-либо предварительных условий.