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Иностранных творческих работников в России хотят освободить от патентов

© Sputnik / Artur Lebedev
Политика
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Отменить патент для творческих работников предлагается для краткосрочных визитов длительностью до 30 дней.

ТАШКЕНТ, 9 апр - Sputnik. Российские депутаты внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается освободить творческих работников из иностранных государств от получения патента в случае краткосрочного визита в Россию длительностью до 30 суток, а учреждения культуры - от получения разрешения на привлечение и использование иностранных работников, сообщает РИА Новости.

Авторами законопроекта выступили члены Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений во главе с его председателем Сергеем Гавриловым.

"В целях создания благоприятных условий для указанной категории иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации с краткосрочным визитом (не более 30 суток), законопроектом предлагается освободить их от получения разрешения на работу или патента, а государственные учреждения культуры и искусства - от получения разрешения на привлечение и использование иностранных работников", - говорится в пояснительной записке.

Как поясняют авторы законопроекта, в ходе краткосрочных визитов в Россию творческие работники из других государств могут участвовать в выступлениях в составе смешанных творческих коллективов, творческих вечерах, авторских лекциях, мастер-классах и в других подобных мероприятиях, которые, как правило, носят некоммерческий характер и не могут планироваться заранее.




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