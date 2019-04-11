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Реформа в Узбекистане: кому будут подчиняться пожарные и синоптики

Пресс-служба ГУ МВД Ташкента
Политика
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Согласно решению президента, в связи с изменением структуры МЧС на министерство возложены новые задачи в сфере обеспечения пожарной безопасности.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. Главное управление пожарной безопасности Министерства внутренних дел, его структурные и территориальные подразделения и Институт пожарной безопасности переданы в систему МЧС Узбекистана.

Соответствующие документы о реформе системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обеспечения пожарной безопасности подписал президент республики 10 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

В соответствии с указом, Центр гидрометеорологической службы передается от МЧС обратно в ведение кабинета министров.

В связи с изменением структуры МЧС на министерство возложены новые задачи в сфере обеспечения пожарной безопасности.

На базе низовых подразделений пожарной безопасности формируются отделы по чрезвычайным ситуациям и пожарно-спасательные подразделения, в функции которых входит не только тушение пожаров, но и проведение спасательных работ.

На территории хлопкоочистительного завода Узбекистан Юкоричирчикского района Ташкентской области проведено показательное тактико-специальное учение МЧС
© МЧС РУз
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Создается Национальный центр управления и реагирования на чрезвычайные ситуации и территориальные центры оперативного управления, в полномочия которых входят мониторинг и прогнозирование состояния защиты населения и территорий.

Институт пожарной безопасности преобразован в Академию пожарной безопасности. Созданы Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций, Центр первоначальной подготовки и повышения квалификации пожарных-спасателей и Специализированный лицей по подготовке молодежи к поступлению в высшие военно-образовательные учреждения.

В структурах территориальных управлений по чрезвычайным ситуациям организованы центры обучения безопасности жизнедеятельности, предназначенные для практического освоения и закрепления у населения навыков распознавания угроз здоровью и жизни, а также практической отработки правильных действий при различных чрезвычайных ситуациях.




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